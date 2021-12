Santarcangelo, bilancio di previsione 2022 alla prova del consiglio comunale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:34 - 21 Dicembre 2021

Municipio di Santarcangelo.



Il consiglio comunale di Santarcangelo è convocato per giovedì 23 dicembre alle ore 18, in modalità video conferenza/compresenza per i consiglieri comunali e in modalità video conferenza per il pubblico (in diretta streaming sul sito https://santarcangelo.civicam.it/).



Dopo i preliminari di seduta, l’assessore al Bilancio Emanuele Zangoli illustrerà l’aggiornamento del Documento unico di programmazione (Dup) 2022-2024, mentre l’assessore alla Pianificazione urbanistica, Filippo Sacchetti, presenterà la verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie.



Gli argomenti all’ordine del giorno legati al bilancio di previsione proseguiranno con due delibere introdotte nuovamente dall’assessore Zangoli: l’approvazione delle aliquote per l’anno 2022 dell’addizionale comunale all’Irpef e dell’Imposta municipale propria (Imu).



Dopo una breve sospensione, la seduta riprenderà con l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024, anch’esso presentato dall’assessore Zangoli. Sarà invece l’assessore ai Rapporti con le società partecipate, Angela Garattoni, a illustrare la revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020.



A concludere i lavori del consiglio comunale due delibere relative all’acquisizione gratuita di beni al patrimonio comunale: l’assessore al Patrimonio, Filippo Sacchetti, relazionerà in merito alle porzioni di fabbricato sito in via Fabbrerie a Canonica ricevute tramite donazione, mentre il sindaco Alice Parma introdurrà il decreto di assegnazione di porzioni del fabbricato confiscato alla criminalità organizzata situato in via Pavese.