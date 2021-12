Pista da ballo del Coconuts non è abuso edilizio: assolto Lucio Paesani

Attualità

| 15:21 - 21 Dicembre 2021

Non era un abuso edilizio la pista centrale del Coconuts, noto locale del lungomare Tintori dell'imprenditore Lucio Paesani. Il giudice di primo grado ha quindi assolto Paesani dall'accusa di abuso edilizio e disposto il dissequestro della pista. Gli inquirenti avevano posto dei dubbi sull'installazione di tendoni utilizzati per delimitare e coprire la pista (utilizzata in inverno come ripostiglio), ma gli avvocati difensori Paolo Righi e Franco Fiorenza hanno dimostrato che essi erano stati montati a seguito di una regolare autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2008 dal comune di Rimini, con il placet della Soprintendenza. La normativa regionale in merito era stata poi cambiata anni dopo. Il noto imprenditore ha commentato così sui propri social: "In due estati ho perso 600mila euro di incasso, nonché la possibilità di utilizzare il cuore del locale. Chi mi rimborsa adesso?".