Covid San Marino: crescono contagi, sospese visite in ospedale

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:30 - 21 Dicembre 2021

Ospedale di Stato di San Marino.



Cambiano le modalità di accesso all'ospedale di Stato di San Marino, a seguito della crescita dei casi di contagio al Sars-CoV-2. In primis sono state sospese le visite ai pazienti ricoverati, uniche eccezioni quelle autorizzate dal Direttore dell’Unità Operativa interessata nei confronti di un familiare per motivate ed evidenti esigenze. Dovrà essere esibito però un tampone rapido negativo effettuato nelle 48 ore antecedenti la visita.



E' stata inoltre disposta la chiusura delle entrate secondarie. In ospedale si entra solo dall’ingresso principale o da quello degli ambulatori specialistici (ex casa di riposo), muniti di green pass.



Riorganizzati i servizi sanitari e socio sanitari al fine di gestire in maniera ottimale quest’ultima fase emergenziale. Gli uffici amministrativi a contatto con il pubblico ridurranno i contatti in presenza con gli utenti, privilegiando canali alternativi telefonici e telematici.



É stato riattivato anche il supporto psicologico telefonico, rivolto alla popolazione e al personale sanitario e socio sanitario. Gestito dagli Psicoterapeuti dell’Unità di Salute Mentale dell’ISS, sarà operativo dal 23 dicembre, tutti i giovedì dalle 10 alle 11 telefonando al numero 331 6872215.