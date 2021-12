San Giovanni, approvato bilancio di previsione: "nessun aumento di tasse"

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:02 - 21 Dicembre 2021

Sindaco e consiglieri sui banchi della maggioranza.



Ieri sera (lunedì 20 dicembre), in occasione dell’ultimo consiglio comunale dell’anno di San Giovanni in Marignano, è stato approvato, con il voto contrario dell’opposizione, il Bilancio di Previsione 2022. "Per quanto riguarda il versante delle entrate, non è stato previsto alcun aumento di tasse e sono confermate tutte le agevolazioni. L’Imu non ha subito modifiche, così come l’addizionale Irpef e l’esenzione fino a 10.000 €. Anche il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria non subisce variazioni", evidenzia l'amministrazione comunale, che rimarca anche l'attività di recupero dell'evasione tributaria e l'efficientamento sul fronte delle uscite, con un calo dell'indebitamento da 15.954.698 euro a 14.939.947 euro negli ultimi tre anni. Non mancano quindi parole di elogio verso "la rete di volontariato attiva sul territorio" che costituisce "una risorsa fondamentale per organizzare eventi e azioni sociali con un apporto di risorse pubbliche limitato". Per ciò che concerne l'assistenza alle persone in stato di fragilità, per il 2022 sono state stanziate risorse per 70.000 euro. Trentamila euro invece per l'assistenza scolastica degli studenti con disabilità.



LAVORI PUBBLICI "Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici sono state previste risorse per la realizzazione di opere importanti per il nostro territorio - evidenzia l'amministrazione comunale - e il nostro impegno è quello di continuare i lavori di messa in sicurezza stradale e di recupero del patrimonio comunale". È stato così previsto l’adeguamento sismico del Nido d’Infanzia Pollicino, l’ampliamento del cimitero del capoluogo, il completamento della pista ciclabile su via Montalbano e la costruzione di una passerella ciclo pedonale a fianco del ponte sul Ventena in via Vittorio Veneto.