Rimini, Fiorella Zangari neo segretaria comunale del Partito Democratico

| 13:38 - 21 Dicembre 2021

Fiorella Zangari e Giacomo Gnoli.

Fiorella Zangari è stata eletta segretario comunale del Partito Democratico di Rimini, Giacomo Gnoli presidente invece della sezione riminese. Le nomine soo state ratificate ieri (lunedì 20 dicembre) durante l'assemblea dei delegati del Partito Democratico del comune di Rimini. "Lavoro, sanità, sociale, partecipazione, donne, giovani, scuola. Sono questi i temi sui quali dovremo lavorare di più, anche perché sono stati quelli che hanno subìto più di tutti gli effetti negativi della pandemia, che dureranno anni se non contrastati con una grande azione di comunità solidale", spiega il neo segretario comunale, che annuncia: "Nelle prossime settimane intendo incontrare le organizzazioni sociali ed economiche della città, oltre al mondo dell’associazionismo, per ascoltarle e porci davvero al servizio della comunità, insieme ai consiglieri comunali e ai nostri amministratori. Il rapporto coi cittadini non termina con la campagna elettorale ma deve proseguire durante tutti gli anni del mandato amministrativo, e il Pd può svolgere un ruolo chiave in questo. Intendo anche organizzare momenti pubblici di incontro nei vari quartieri di Rimini, proprio per aiutare a rendere ancora più incisiva l’azione amministrativa".