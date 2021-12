Lavori Strada Marecchiese, dubbi comitato: "Grandi annunci, ma rischio interventi marginali"

Attualità

Valmarecchia

13:09 - 21 Dicembre 2021

Strada Marecchiese con cartello del comitato Valmarecchia Futura.

"Va a finire che per avere una viabilità migliore in Valmarecchia ci voleva il Covid", commenta sarcasticamente il Comitato Valmarecchia Futura, 24 ore dopo l'incontro tenutosi in Provincia nel quale è stato fatto il punto sugli interventi previsti sul tracciato della strada Marecchiese. "La cascata di milioni di euro in arrivo dal Pnrr è diventata il contenuto per immaginare una soluzione ai tanti problemi", attacca il comitato, chiedendo "più misura negli annunci", ricordando "decenni di pregiudiziale emarginazione delle comunità e delle imprese", che in numero cospicuo hanno abbandonato il territorio della Valmarecchia.



Il comitato si dice soddisfatto per l'assegnazione dell'incarico all'architetto Preger,ricordando però che questo nome era stato fatto subito da Valmarecchia Futura, ma il suggerimento "fu bollato come indebita ingerenza". Inoltre, accusa il comitato, solo da Preger sarebbe emerso interesse "a un confronto con cittadini e imprese". La preoccupazione maggiore però da parte del comitato è l'assenza, tra gli obiettivi dei lavori, del dimezzamento dei tempi di percorrenza della Marecchiese: "È preoccupante che manchi questo fattore fondamentale". Questo fa pensare che oltre agli interventi di manutenzione, "si aggiungano marginali interventi" e non qualcosa di più strutturale che renda il traffico sul tracciato stradale più scorrevole.