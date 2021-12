Mille fan a Bellaria per salutare gli youtuber LaSabri e Pika

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 13:06 - 21 Dicembre 2021

La Sabri e Pika sul palco di Bellaria (foto Federica Giorgetti).



Una domenica da incorniciare, quella del 19 dicembre, per 250 bambini e ragazzi arrivati a Bellaria Igea Marina da tutta la Regione e da quelle limitrofe, per partecipare allo Show de "LaSabri", tra le più famose youtuber nazionale, accompagnata da Pika. altro importante influencer.



I giovani accompagnati dai genitori hanno seguito per due ore i loro due beniamini, con la possibilità a turno si salire sul palco per una fotografia; tutti hanno rispettato rigorosamente i protocolli dando un esempio veramente ammirevole.



Lo spettacolo, dopo i saluti di rito dello showman Andrea Prada, è partito con alcune canzoni delle due web stars, per proseguire con monologhi e una successione di autografi e foto.



Circa mille persone hanno seguito l’evento: contemporaneamente seicento persone hanno visitato la Snow Globe e duecento hanno giocato con la realtà virtuale, creando una bell’ atmosfera di festa e di sogni con il video mapping proiettato sulla facciata della chiesa, a sigillo della giornata.



Il prossimo evento natalizio sarà l’appuntamento del 26 dicembre alle ore 16.00 in piazzale Don Minzoni con Antonino, star lanciata dal programma Amici di Maria De Filippi per cantare tutti assieme le più belle canzoni del Natale in un clima giovanile e family adatto a tutte le età.