Un ballerino di Coriano alla corte di Claudio Baglioni e del suo show "Uà"

Attualità

Coriano

| 12:01 - 21 Dicembre 2021

Mattia Marzi - Foto Valentina Sabino.

Un altro corianese sotto i riflettori. Ha solo 22 anni Mattia Marzi e di lui si parla in questi giorni con assiduità perché fa parte del corpo di ballo del nuovo show televisivo di Claudio Baglioni intitolato “Uà” che va in onda in prima serata su Canale 5.



“Ho fatto personalmente i complimenti a Mattia – dice il sindaco Domenica Spinelli – con il quale mi sono messa in contatto attraverso Messenger. Mi ha risposto subito e ci siamo sentiti per telefono. Adesso lui vive a Roma, l’ho invitato a Coriano per incontrarci e conoscerci di persona. Mi ha fatto un’ottima impressione, ha cominciato a danzare all’età di 11 anni e ora gli è capitata l’occasione giusta. Da mamma – ha proseguito – gli ho detto che se ha questa vocazione che vada avanti su questa strada perché nella vita bisogna avere il coraggio di scegliere e lui lo ha già dimostrato. Lo aspetto qui, nel nostro paese, a gennaio perché vogliamo fargli sentire il sostegno dell’intera cittadinanza. I giovani vanno incoraggiati e spronati specie all’inizio di ogni carriera, professionale o artistica che sia”.



Mattia, dal canto suo, ha dato appuntamento al sindaco per una prossima telefonata dopo le feste in cui fisseranno insieme la data dell’incontro, ringraziando per il sostegno e l’attenzione mostrati.