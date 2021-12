Inaugurato il nuovo sportello Hera a Riccione in via Portofino operativo dal 23 dicembre

Attualità

Riccione

| 11:52 - 21 Dicembre 2021

Inaugurazione dello sportello.

Un punto di riferimento per cittadini, partite Iva e aziende del territorio, con un ampio orario di apertura, per ricevere informazioni sui servizi erogati.

È il nuovo sportello del Gruppo Hera a Riccione in Viale Portofino 13, inaugurato questa mattina 21 dicembre - alla presenza del Sindaco Renata Tosi, dell’assessore all’Ambiente Lea Ermeti e del Responsabile Customer Relationship di Hera Comm Marco Impiglia - e che aprirà al pubblico giovedì 23 dicembre.

Un punto di contatto per il territorio

Il bacino di riferimento dello sportello è rappresentato principalmente dalle famiglie e dalle aziende del comune di Riccione e dei comuni limitrofi, pari a circa 50 mila abitanti. La sede apre con un ampio orario di servizio articolato su 3 giorni: sarà infatti a disposizione martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 16:30.

Lo sportello è dotato di un’area di attesa ampia e confortevole, di nuove tecnologie fonoassorbenti per tutelare la privacy, una postazione di accoglienza per ricevere e fornire risposte più veloci e mirate alle esigenze dei clienti. Questi ultimi si potranno rivolgere agli operatori per qualsiasi tipo di richiesta: informazioni sui servizi acqua e rifiuti gestiti dal Gruppo Hera, pratiche su bollette, allacci, disdette e subentri.

"L’apertura di questo nuovo punto di contatto a Riccione si inserisce nel contesto di un vasto programma di investimenti di Hera sui canali di contatto che, insieme al web e al call center, riserva grande importanza anche al tradizionale servizio di sportello fisico – spiega Marco Impiglia, Responsabile Customer Relationship di Hera Comm – il Gruppo desidera infatti essere sempre più vicino ai propri clienti garantendo loro servizi di qualità in uno spazio confortevole pensato per loro”.

“L’apertura di uno sportello fisico rappresenta un elemento di grande importanza per la città di Riccione e per i comuni limitrofi, come servizio diretto ai cittadini, specialmente per quelli meno abili con la tecnologia nel massimo rispetto della sicurezza - commenta Renata Tosi, Sindaco di Riccione - Allo stesso tempo crediamo sia indispensabile rafforzare la chiarezza dei messaggi, la semplicità negli accessi e l’uso della tecnologia in generale per fornire sempre risposte immediate e qualificate ai quesiti degli utenti”.