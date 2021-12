Santarcangelo, successo per il primo incontro organizzato dall'Unione Boxe Adriatica

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 10:57 - 21 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Il primo incontro dell'Unione Boxe Adriatica di domenica 19 dicembre è oltre ogni aspettativa. Tante le persone che hanno partecipato al Lavatoio a Santarcangelo e altrettante che non sono riuscite ad entrare data la grande partecipazione.



In scena 10 match dilettanti di buon livello che hanno dato vita ad altrettanti incontri che hanno entusiasmato il pubblico.

E' intervenuta anche l'assessore allo Sport del Comune di Santarcangelo Angela Garattoni, la quale ha salutato l'evento complimentandosi per l'ottima iniziativa ed organizzazione, anche tenuto il particolare periodo non di certo favorevole.



10 erano i pugili dell' U.B.A. impegnati in questa riunione pugilistica. Gli avversari provenivano in maggior parte dalle Marche, poi Ferrara e Roma.

In ordine di combattimento questi i risultati:

Alessandro Fantini Boxe Ring Side Rimini pari contro Rayen Razgui Boxe Castelfidardo;

Daniele Marchionni Boxe Valconca vince ai punti contro Pietro Ciaglia Ferrara boxe;

Domenico D'Agostino boxe Santarcangelo vince ai punti contro Dennis Duranti Dorica Ancona ;

Alessandro Pesaresi boxe Santarcangelo vince ai punti contro Simone Grotti Ferrara boxe;

Elena Venturini boxe Santarcangelo vince per abbandono contro Francesca Marcelli Asd 1923 San Benedetto del Tronto;

Diego Manca boxe Valconca perde ai punti contro Christian Romasino Asd Gladiatore Acilia;

Andrea Sedda Ring side Rimini vince ai punti contro Ismaele Agostini boxe Valconca;

Leonardo Baredi Italica boxe Savignano sul Rubicone vince ai punti contro Morgan Giacoponi Asd 1923 San Benedetto del Tronto ;

Michele Sacchetti boxe Santarcangelo vince ai punti contro Michele Pieroni asd Dorica Ancona;

Matteo Bezzi boxe Santarcangelo vince ai punti contro Davide Chiaccarelli asd boxe Castelfidardo.