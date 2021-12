Quali sono i migliori giochi da esterno per bambini da 0 a 3 anni?

Attualità

| 07:57 - 21 Dicembre 2021

In questo articolo scoprirai quali sono i migliori giochi da esterno per bambini e quindi quale tra questi, potrai proporre al tuo piccolo. Ci sono moltissimi prodotti da esterno che si possono adattare anche a piccoli spazi. Non dobbiamo per forza immaginare altalene, piscine o giochi molto grandi. Se hai bisogno di informazioni generali per far star bene il tuo bambino e consigli specifici anche sulla dieta e maternità: (https://alimentazionebambini.e-coop.it/)



Devi sapere che tutti gli specialisti per la prima infanzia, sono dello stesso parere in merito al gioco: i giochi all’aperto sono importanti per il bambino perché lo supporteranno nel suo sviluppo di crescita Non è sempre facile trovare giochi all’aperto, soprattutto per i bambini dai 0 ai 3 anni a volte risulta complicato.



Come scegliere un gioco all’aperto per i bambini?



Oltre l'età, 0-3 anni in questo caso, molti elementi devono essere presi in considerazione nella scelta di un gioco all'aperto per bambini. In particolare:



La personalità e quindi l’attitudine del bambino verso i giochi all’aperto. Ad esempio, dovrai chiederti se tuo figlio è avventuroso oppure è un bambino particolarmente tranquillo e quindi non ha voglia di fare dei giochi all’aperto dove si corre o si interagisce con diversi elementi;



È un bimbo che gioca da solo con i genitori oppure ha anche altri fratelli e sorelle? Nel caso, sceglierai dei giochi appropriati anche per farlo giocare da solo;



Lo spazio disponibile. Questo può essere un tallone d’Achille, infatti ci sono alcuni giochi che necessitano di spazi più ampi, mentre altri che si possono installare anche in spazi più piccoli e ristretti. Ad esempio, se hai a disposizione un giardino piccolo non è difficile inserire un’altalena, ma sarà ben più complesso inserire una casetta di plastica o legno più grande con uno scivolo;



Il budget. Prima di acquistare un gioco da esterno devi preoccuparti anche del budget perché ci sono alcuni giochi che possono arrivare a costare anche migliaia di euro ed è molto importante basarsi sulla qualità. Quindi è bene considerare prima tutte queste variabili e poi fare una scelta che possa piacere al bimbo e alle tue tasche.



Quali sono i giochi all'aperto indispensabili per un bambino da 0 a 3 anni?



Ci sono dei giochi che faranno davvero piacere al tuo bambino e alcuni saranno “indispensabili” per lui e per la sua bellissima infanzia. Ovviamente, a 6 mesi o 1 anno, il bambino non farà lo stesso uso di un'altalena o di uno spazio con la sabbia di un bambino di 3 anni.



Ma ognuno di questi giochi all'aperto lo aiuterà a sviluppare nuove abilità.



Infatti, i giochi all’aperto sviluppano nei bambini piccoli creatività, immaginazione, equilibrio.



I giochi indispensabili per un bambino da 0 a 3 anni da avere all’aperto sono:



Una piccola casetta in plastica con delle attività da fare all’interno;

Uno scivolo di piccole dimensioni da usare insieme ai fratellini o agli amichetti,

Una piccola sabbiera dove è possibile sviluppare la tattilità magari organizzando una caccia al tesoro molto semplice o delle formine.



Il beneficio per i bambini è quello di divertirsi e invece per i genitori, i nonni e i parenti è un modo per fare tanto allenamento e giocare insieme. Un modo dolce e gentile per ritrovare il proprio spirito da bambino o bambina.



Quali sono i giochi da esterno per un bambino da 0 a 3 anni, quando non hai un giardino?



Il gioco all'aperto per un bambino da 0 a 3 anni comporta l’avere un piccolo spazio. Non è sempre necessario avere un giardino o un terrazzo di grandi dimensioni per accontentare tuo figlio.



Tricilo, bici, scooter, ecc. possono essere utilizzati anche su un marciapiede o su una pista ciclabile poco frequentata. Molti giochi all'aperto (giochi di abilità, giochi d'acqua,) hanno anche un lato ludico-pratico che permette di portarli ovunque, in spiaggia, al parco. La maggior parte dei comuni italiani dispone anche di aree gioco dedicate ai bambini piccoli. Troverai le altalene, gli scivoli, delle piccole aree con sabbia che potrai utilizzare con il tuo bimbo.



Riepilogando, i giochi da poter acquistare che vanno bene anche per uno spazio esiguo e senza un giardino di grandi dimensioni sono: un triciclo, un piccolo scooter elettrico per i bimbi da 2 anni in su, una scatola in plastica con sabbia da esplorare anche per bambini più piccoli, molti giochi ludici ma allo stesso tempo inclusivi e di abilità per esempio “indovina la formina”.



In conclusione



Ogni volta che aiuti il tuo bimbo a organizzare i suoi giochi, sarà felice e amerà passare del tempo con te. Scegliere un gioco all’aperto non è semplice come hai avuto modo di capire ma non è neanche un’impresa ardua. Qualsiasi gioco sceglierai bada molto alla sicurezza e alla qualità che sono al primo posto per i bambini. Speriamo di esserti stati utili.