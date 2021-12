Elezioni provinciali: in Emilia – Romagna il centrosinistra vince con 4 presidenti su 4

Attualità

Emilia Romagna

| 18:25 - 20 Dicembre 2021

Elezioni regionali Emilia - Romagna.

Dopo il successo alle amministrative dell'ottobre scorso, il centrosinistra in Emilia-Romagna festeggia anche l'esito delle elezioni provinciali di sabato scorso, 18 dicembre. Sono stati eletti otto Consigli provinciali e quattro presidenti, tutti del centrosinistra: Enzo Lattuca per la Provincia di Forlì-Cesena, sindaco di Cesena; Andrea Massari per la Provincia di Parma, sindaco di Fidenza; Gianni Michele Padovani per la Provincia di Ferrara, sindaco di Mesola; Michele De Pascale per la Provincia di Ravenna, sindaco del capoluogo e unico al secondo mandato, nonchè presidente nazionale Upi. "E' un ottimo risultato che premia l'impegno e l'attenzione che il Pd e il centrosinistra hanno sempre riservato agli Enti locali di questa Regione. Ringrazio e mi voglio complimentare con tutte le nostre elette e tutti i nostri eletti", commenta il neo-segretario regionale dem, Luigi Tosiani. I quattro presidenti "li conosco personalmente e ammiro le loro capacità di amministratori- continua Tosiani- sono sicuro che si impegneranno da subito per le loro comunità e per dare centralità al lavoro fondamentale delle Province. Sono vittorie che dimostrano l'importanza di una classe dirigente territoriale solida e preparata e la bontà delle proposte di governo locale del Pd e di tutto il centrosinistra. Questi risultati, insieme a quelli altrettanto positivi delle Province in cui si votava solamente per il rinnovo dei Consigli, cioè Piacenza, Reggio Emilia, Modena e Rimini, ci danno entusiasmo e fiducia e moltiplicheranno il nostro impegno in vista delle sfide elettorali che ci attendono". Soddisfatto per l'esito delle elezioni anche Michele Barcaiuolo, commissario regionale di Fratelli d'Italia, che vede aumentare il proprio numero di eletti.