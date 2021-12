Covid- 19, San Sarino, nell’ultima settimana si registrano 558 nuovi casi, deceduto un 76enne

Attualità

| 16:35 - 20 Dicembre 2021

Covid San Marino, i dati del 20 icembre 2021.

A San Marino,si sono registrati nell’ultima settimana dal 13 al 19 dicembre 558 nuovi casi di positività al Covid – 19. Si segnala purtroppo, il decesso, avvenuto in Ospedale, di un sammarinese di 76 anni. L’Istituto, a nome dei suoi operatori e della Segreteria di Stato per la Sanità, esprime profondo cordoglio e vicinanza ai familiari, parenti e amici.

Sono 20 le persone ricoverate in Ospedale, di cui 7 in Terapia Intensiva e 13 nelle stanze di isolamento, mentre sono 842 le persone seguite a livello domiciliare. Sono inoltre 332 le persone in quarantena.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 3.690 tamponi, (tasso di positività su base settimanale al 15,12%), 220 guarigioni e 20 ricoveri (di cui 5 in Terapia Intensiva).

Nello stesso periodo del 2020 (settimana dal 14 al 20 dicembre 2020) a fronte di 184 nuovi casi rilevati, i ricoverati erano 22 (di cui 5 in Terapia Intensiva).



Campagna vaccinale antiCOVID



Il totale delle vaccinazioni registrate a San Marino dall’inizio della Campagna è di 57.036 di cui 23.398 persone vaccinate con la prima dose e 25.414 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,4% dei vaccinati sono femmine e il 48,6% sono maschi.

Ha completato il ciclo di immunizzazione primario l’84,05% della popolazione vaccinabile residente.

Sono 8.224 le persone che hanno ricevuto la dose di richiamo (booster), pari al 27,2%.