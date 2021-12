Rimini, consegna dei diplomi al corso di autodifesa organizzato dalla Casa delle Donne

Attualità

Rimini

| 14:34 - 20 Dicembre 2021

La consegna dei diplomi.

Più di venti donne hanno partecipato ai dieci incontri del Corso di autodifesa organizzato dalla Casa delle donne di Rimini; il primo in presenza, a distanza di due anni dalla sospensione dovuta alla pandemia sanitaria. Insieme alla Casa delle Donne del Comune di Rimini, hanno collaborato alla realizzazione delle attività i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Polizia Locale e le Associazioni Rompi il Silenzio e La Pedivella.

Il Corso, iniziato il 16 novembre nell'ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, si è concluso con la cerimonia di consegna dei diplomi. Le donne, formate da personale altamente qualificato e specializzato, messo a disposizione dalle Forze dell’Ordine, hanno acquisito nel corso dei dieci incontri, le nozioni di base e una maggiore consapevolezza su come reagire in caso di comportamenti "indesiderati" o molesti.

Ricordiamo che al numero antiviolenza 1522 è possibile segnalare ricevere assistenza specializzata da parte di operatrici specializzate, richiedere aiuto o segnalare violenze. È possibile anche contattare direttamente l'Associazione Rompi il Silenzio - Centro Antiviolenza del Comune di Rimini al n. 3465016665.