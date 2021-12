Nuovo palazzetto per lo sport: in corso la procedura di gara a Misano Lavori al via in primavera. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 1.800.000 euro

Attualità Misano Adriatico | 14:21 - 20 Dicembre 2021 Il progetto del nuovo palazzetto a Misano. Tra i progetti menzionati dal sindaco Fabrizio Piccioni nel suo saluto di fine anno, che vedranno la luce nel 2022, c'è quello per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport, che andrà ad affiancare quello esistente. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta, è in corso in questi giorni la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, la cui partenza è prevista in primavera. "Si tratta di un progetto importante – spiegano il sindaco Fabrizio Piccioni e l'assessore allo sport Filippo Valentini-, che serve a dare risposta alle nostre associazioni sportive, che sono cresciute negli ultimi anni, ma anche per agevolare il turismo sportivo, offrendo una struttura di qualità. Per questo abbiamo deciso di realizzare un vero proprio palazzetto, al posto della palestra con tensostruttura prevista inizialmente. Quello che siamo pronti a realizzare è il frutto di un lavoro abbastanza lungo di progettazione e di concertazione con le associazioni sportive, che abbiamo incontrato più volte". Il nuovo impianto, che avrà una capienza di pubblico di 180 persone, andrà ad occupare l'area attualmente destinata al basket scoperto, che sarà ricollocato nello spazio verde antistante al Palazzetto esistente. L'importo complessivo dei lavori ammonta a 1.800.000 euro, di cui 300.000 euro finanziati dalla Regione e il resto a carico del bilancio comunale.