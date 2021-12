I Dolphins Basket Riccione continuano il digiuno anche sul parquet dell’Audace Bombers (83-76)

Sport

Riccione

| 13:19 - 20 Dicembre 2021

Squadra Dolphins.

Il Basket Riccione non interrompe il digiuno da vittorie e torna dal PalaCus di Bologna con la quarta sconfitta consecutiva (83-76). Quella sul parquet dell’Audace Bombers è stata una gara ben condotta per tre quarti dagli uomini di coach Maurizio Ferro, ma a fare la differenza ci ha pensato ancora una volta l’ultimo periodo, in cui i Dolphins hanno perso via via lucidità e soprattutto la via del canestro finendo per consegnarsi ai più continui padroni di casa. Alla palla a due, i bolognesi vantano due vittorie stagionali contro le tre dei biancazzurri che, pur privi di bomber Solazzi, nel primo quarto viaggiano in attacco che è un piacere (21-26). Le percentuali al tiro calano leggermente nei secondi 10 minuti di gara, l’Audace piazza un parziale di 8 punti e ribalta il risultato ma Riccione gioca di squadra e arriva all’intervallo lungo con due sole lunghezze di svantaggio (43-41). L’equilibrio prosegue al rientro dagli spogliatoi con i Dolphins sorretti da un indomabile Sabbioni, autentico protagonista sotto le plance (20 punti e 16 rimbalzi per il lungo riccionese) ma è proprio a metà del quarto e decisivo periodo che la spia del serbatoio dei Dolphins segna rosso. Se al conto aggiungiamo anche ben 11 tiri liberi sbagliati dai biancazzurri, ne viene fuori un quarto da 18-13 per i Bombers Bologna che agganciano cosi Riccione nei bassifondi della classifica del girone C di serie D Regionale. Il campionato ora si ferma per le festività: il rientro in campo è previsto per sabato 8 gennaio quando la squadra di coach Maurizio Ferro sarà di scena sul parquet di Castel San Pietro (ore 20,30).

AUDACE BOMBERS BOLOGNA-DOLPHINS RICCIONE 83-76

AUDACE: Carasso 2, Lamborghini L. 13, Branchini 7, Marzioni 17, Poli 4, Skocaj 5, Grilli, Cornale 3, Lamborghini A. 2, Albertazzi 18, Cuozzo 12. All. Grassilli

RICCIONE: Amadori 12, Bomba 16, Zanotti 12, Protti ne, Ricci, Calegari, Sabbioni 20, Migani, Gardini 16, Gagliardi. All. Ferro

ARBITRI: Quaranta di Bologna e Zuffa di S.Lazzaro

Parziali: 21-26, 43-41, 65-63