Academy Cattolica 1923, il Vicesindaco partecipa alla presentazione del Settore Giovanile

Attualità

Cattolica

| 13:16 - 20 Dicembre 2021

Presentazione Academy Cattolica.

Si è svolta nel pomeriggio di ieri (domenica 19 dicembrew), presso lo Stadio Calbi, la presentazione del Settore Giovanile 2021-22 della "Academy Cattolica 1923". "Una bellissima giornata di festa e ringraziamo il Vicesindaco di Cattolica, Alessandro Belluzzi, il Delegato della Federazione di Rimini Sergio Franco e la delegata del calcio femminile Claudia Marchi, per aver accettato l'invito a partecipare", ha commentato Angelo Esposito, Presidente Academy Cattolica 1923 che conta oltre 150 ragazzi iscritti. "Mi ha fatto molto piacere - ha commentato Belluzzi - essere presente a questo momento. L'Amministrazione Comunale ritiene, infatti, fondamentale essere al fianco di tutte le associazioni giovanili e da parte nostra non faremo mancare il nostro apporto e sostegno. Queste realtà sono un presidio sociale ed educativo, il loro ruolo formativo è importantissimo. Ringrazio il Presidente dell'Academy per l'invito e mi auguro, nel futuro prossimo, che possa esserci sempre maggiore sinergia tra i settori giovanili dei vari sport". Dall'Academy, infine, il ringraziamento a "La Nuova Accademia"di Marinella Capuano (Alessandro Avenia), la Pasticceria Garden di Morciano, il Panificio Santo Stefano di Cattolica (Massimiliano Intilla), Pizziamoci da Gianlu e Mattia PiadinaDoc per aver collaborato alla buona riuscita del pomeriggio di festa.