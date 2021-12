Ruba un profumo, scappa e si arrampica sul tetto: arrestato

Cronaca

Rimini

| 12:15 - 20 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Ruba un profumo da un supermercato, scappa spintonando una persona e si arrampica sul tetto di una sala giochi per sfuggire alla cattura. Un 38enne di origine albanese sabato pomeriggio è stato arrestato dalla Polizia di Rimini. Intorno alle 16, in un supermercato a Marina Centro, ha preso un profumo, è scappato facendo scattare l'allarme antitaccheggio. Il responsabile del punto vendita lo ha bloccato, poi è stato spintonato a terra dal 38enne. Il rapinatore, fuggito in strada, è salito sul tetto di una sala giochi minacciando il suo inseguitore che, con l'aiuto di un amico che aveva assistito alla scena, lo ha seguito mentre entrava nel cortile di un hotel. La fuga del 38enne è stata interrotta dall'arrivo della Polizia. Le manette sono scattate per rapina impropria. Il 38enne, che ha un permesso di soggiorno in fase di rinnovo, ha diversi precendenti tra cui furto, rapina, lesioni personali e minacce a Pubblico Ufficiale.