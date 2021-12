Green Pass, oltre 2700 persone controllate a Rimini nell'ultima settimana

Attualità

Rimini

| 12:04 - 20 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Seconda settimana di controlli serrati da parte delle Forze dell'Ordine della provincia di Rimini, in relazione al rispetto delle disposizioni governative sul Green Pass. Coordinate dalla Prefettura sono state coinvolte sul campo tutte le forze di Polizia comprese le "specialità" (Forestale, stradale, ferroviaria ecc) e il fondamentale coinvolgimento delle Polizie Locali.

Sono state 2713 le persone controllate per il corretto utilizzo del Green Pass, di queste 8 sono state multate. 11 persone sono state invece sanzionate per il non correto uso delle mascherine. 378 i negozi verificati, 2 sanzionati, 1 chiuso provvisoriamente.