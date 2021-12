Opera lirica al cinema Tiberio di Rimini con la "Tosca" di Puccini

Eventi

Rimini

| 11:37 - 20 Dicembre 2021

Ingresso del cinema Tiberio.

Al Cinema Tiberio di Rimini nuovo appuntamento con la grande opera lirica: martedì 21 dicembre alle ore 20 (biglietti interi € 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) è in programma Tosca di Giacomo Puccini, in differita dal Gran Teatro Liceu di Barcellona, con Tatiana Serjan, Roberto Aronica e Lucio Gallo.



Passione, lotta e sacrificio, la versione di Paco Azorín dell’emblematica opera di Giacomo Puccini torna al Liceu di Barcellona. Odio, amore, passione, violenza e religione vanno di pari passo in questo capolavoro del compositore lucchese. Vivere per l’arte e morire per amore sono entrambe costanti di Tosca, perfetto triangolo viscerale tra Cavaradossi, Tosca e Scarpia, nel contesto dei tempi turbolenti della Roma invasa da Napoleone..

Una messa in scena classica e rivoluzionaria, priva di elementi che ci distraggono dalla scena. Fedele all’originale che dà risalto diretto ai cantanti e li fa entrare in contatto con il pubblico. Alla sua prima questa produzione è stata indicata audace e concettualmente complessa.