Il Presepe galleggiante illumina la Darsena di Rimini, con l'arrivo dei Babbi Natale sulle moto d'acqua

| 11:33 - 20 Dicembre 2021

Il Presepio galleggiante in darsena a Rimini.

Si è acceso ed ha illuminato tutta la Darsena di Rimini sabato 18 il Presepe galleggiante accompagnato dalla fiaccolata in mare.

Emozionante l’arrivo dei Babbi Natale sulle moto d’acqua, una suggestiva fiaccolata subacquea alle 17.30 a cura di Sub Gian Neri, Volontari del Soccorso in mare di Rimini e i sommozzatori della Guardia di Finanza – ROAN ha sfidato il freddo e scaldato i cuori.

Tante le persone che si sono date da fare per realizzare questo magico momento, gli organizzatori vogliono ringraziare:

Don Giorgio della Parrocchia San Giuseppe al Porto

Marina di Rimini, patron Luigi Ferretti

L’associazione Vele al Terzo Amarcord

Impianto luci Elettroscossa

Squadra Sommozzatori della Guardia di Finanza Roan e Sub Rimini Gianneri per la fiaccolata

I Volontari del soccorso in mare

I Jet Riders per i babbi natali e gli elfi con moto d’acqua da cui è emerso poi Babbo Natale dalla nebbia

Punto ristoro, promozione e organizzazione eventi: Barafonda, Zeinta di Borg, Caffè dell’orto, Somarlungo, Associazione Comitato San Giuliano Mare Aps.

Marco Santi dj

Valeria Cicchetti e Around graphic di Marco Ruzzo per grafica e stampa materiali.

Il ricavato dell’iniziativa è andato alla Prima Coccola, Associazione di volontariato Onlus a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale di Rimini.