Cattolica, danza e sci si uniscono nello spettacolo 'First love'

Eventi

Cattolica

| 10:47 - 20 Dicembre 2021

Marco D’Agostin - Foto Alice Brazzit.

La stagione del Teatro della Regina di Cattolica continua martedì 21 dicembre (ore 21.15) con la performance di danza "First Love" di e con Marco D’Agostin. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro della Regina e non al Salone Snaporaz come precedentemente indicato.

"First Love" è una performance ispirata alla più celebre gara della campionessa piemontese di sci di fondo Stefania Belmondo, la 15 km a tecnica libera delle Olimpiadi di Salt Lake City 2002, che le procurò l’oro al termine di una formidabile rimonta.



"First love" racconta Marco D'Agostin "muove dall’assurda esperienza che ho imposto alla mia anatomia, da ex sciatore di fondo convertitosi in danzatore. Come risolvere il rebus di un corpo che è stato per la prima metà dei suoi anni sacrificato alla montagna, e per la seconda metà dedicato alla coreografia?

Ho tentato nel tempo di riorganizzare tutto quello quello che attraverso la pratica sportiva sulla neve si è depositato nel corpo: posture, agonismo, preparazione atletica. Ho sempre pensato all’ingresso in scena come al cancelletto di partenza; l’adrenalina messa in circolo è della stessa natura. Eppure, non ho mai trovato un’articolazione organica per questo travaso di esperienza.

È ora giunto il tempo di tornare alla montagna, di capire come i cortocircuiti di segni anatomici, di presenza e di intenzione possano essere ricomposti, a un temperatura di 10 gradi centigradi sotto lo zero. Esistono la pista giusta, la neve perfetta, la condizione fisica ideale per uno spettacolo di sci di fondo, o una gara di danza contemporanea?"