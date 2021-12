Basket B: la capolista Roseto in fuga, successi di Faenza e Cesena. Il punto

Sport

Rimini

| 09:57 - 20 Dicembre 2021

Continua a suon di vittorie la marcia della capolista Roseto (Turel 21) che sbanca anche il campo di Teramo (Bertocco 23) con un rotondo 95-73, ma a tenere banco nella tredicesima giornata d’andata sono le due gare rinviate a causa del Covid. Non si è infatti giocato il derby di Rieti (verrà recuperato il 12 gennaio) e la sfida tra Rimini e Ancona, causa positività riscontrata nel team riminese, situazione che mette a rischio anche il recupero tra Rinascita Basket Rimini e Jesi in programma giovedì.

Seconda sconfitta consecutiva per Imola (Carnovali 25) caduta 71-80 ad Ozzano (Kyuchnyk 22), formazione sempre più in forma che sta risalendo la classifica. Insieme ai New Flying Balls c’è Senigallia (Giannini 23) impostasi 69-56 a Montegranaro (Crespi 15).

Vittoria extralarge per i Raggisolaris (Vico 23) in casa contro Jesi (Gloria 23) travolta 101-81, mentre Cesena (Anumba 17) vince al fotofinish con Civitanova Marche (Riccio 19) dopo aver sempre inseguito: finisce 73-70 grazie ai liberi segnati nel finale da Brighi e da Anumba.

Continua l’ottimo momento della Luiss Roma (Pasqualin 22) che risale la classifica grazie al successo per 83-77 a Giulianova (Di Carmine 18), centrando in Abruzzo la terza vittoria consecutiva.

Il campionato di serie B si ferma per una lunga sosta natalizia: si tornerà in campo sabato 8 gennaio con la penultima di andata.

Classifica: Roseto 24; Real Sebastiani Rieti*, Npc Rieti e Andrea Costa Imola 18; Rimini**, Ancona*, Senigallia e Ozzano 16; Cesena 14; Raggisolaris 12; Teramo 10; Luiss Roma 8; Giulianova 6; Jesi (-1)* 5; Civitanova Marche e Montegranaro 2.

Prossimo turno. Sabato 8 gennaio ore 20.30: Ozzano – Raggisolaris. Domenica 9 gennaio ore 18: Npc Rieti – Montegranaro; Civitanova Marche – Teramo; Roseto – Giulianova; Senigallia – Luiss Roma; Jesi – Real Sebastiani Rieti; Ancona – Imola; Rimini – Cesena.

* partita in meno