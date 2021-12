Scomparso a 87 anni l'ambulante Enrico Castri, l'uomo dei palloncini

Attualità

| 08:43 - 20 Dicembre 2021

Enrico Castri al lavoro - foto da Facebook.

E' scomparso all'età di 87 anni Enrico Castri, uno degli ambulanti storici, noto a Rimini per aver venduto palloncini ad intere generazioni di famiglie. Una professione che svolgeva in tutta Italia da sempre. La sua scomparsa, avvenuta la settimana scorsa, ha rattristato non solo coloro i quali avevano acquistato da lui, ma anche quelli che l'avevano sempre visto lavorare nei centri dove portava i suoi colorati palloncini. Quando la notizia è arrivata sui social, sono stati tanti i messaggi di cordoglio di chi, bambino prima e genitore poi, ha avuto al polso il filo di un palloncino legato dalla mano gentile di Enrico Castri.