Tennis, Memorial Serafini: subito a segno all’esordio Ercolani, Ferolla, Falcucci e Fabbri

Sport

Riccione

| 00:48 - 20 Dicembre 2021

Giocati i primi match al Tennis Club Riccione nel torneo nazionale di Natale Open maschile, il 3° memorial “Piero Serafini”, riservato ai 2° categoria, che si presenta al via con un montepremi di 4.000 euro di cui 1400 per il vincitore. Nella prima giornata sono andati in scena quattro match, che hanno promosso al 2° turno Riccardo Ercolani (Tennis Villa Carpena), Alessandro Falcucci, portacolori della Promo Tennis Vasto, ma tecnico proprio al Tc Riccione, Xavier Francesco Ferolla (Tc Perugia) e Leonardo Fabbri (Tc Faenza).

1° turno: Riccardo Ercolani (2.8)-Alessandro Marcantoni (2.8) 6-3, 6-3, Alessandro Falcucci (2.7)-Filippo Fracassi (2.7) 7-6, 6-2, Xavier Francesco Ferolla (2.7)-Jacopo Antonelli (2.7), Leonardo Fabbri (2.8)-Massimiliano Botticelli (2.7) 2-6, 6-3, 10-6.

Il programma di domani (lunedì) scatta alle 14.30 con la sfida tra Edoardo Principi ed il forlivese Nicola Ravaioli, alle 16 Alberto Costa-Giacomo Polidori e Francesco Rastelli-Edoardo Lanza Cariccio.

Il torneo ha il supporto importantissimo in qualità di amico e supporter della Farmacia Centrale di Riccione (Via Diaz) del dottor Gianfrancesco Garbini.

Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Simone Lusini.