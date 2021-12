Volley C femminile, Riccione liquida la Flamigni Forlì 3-1

Sport

Riccione

| 21:56 - 19 Dicembre 2021



Riccione gioca una partita di gran cuore e si aggiudica meritatamente in rimonta per 3-1 il match contro la Flamigni (23-25/25-23/25-18/26-24). La squadra di coach Lazzarini deve subito rinunciare ad un pezzo da novanta ovvero a Martina Santini: la centrale riccionese al primo punto del match si infortuna ed è costretta a lasciare il campo. Una brutta tegola che potrebbe condizionare la gara delle padrone di casa, ma Magnifico e compagne danno dimostrazione di essere un gruppo che sa reagire e trovare risorse ed energie insospettabili.

Dopo un primo set sempre condotto dalle riccionesi le ospiti beffano sul finale le locali e conquistano il primo parziale (23-25). Riccione è bravo a non perdere mai la testa e con determinazione rientra in partita conquistando la seconda frazione (25-23) per poi rimontare e vincere il terzo e quarto parziale (25-18/26-24).

Per Riccione arrivano così sotto l'albero tre punti importanti che permettono alla formazione di coach Lazzarini di salire a quota 12 punti in classifica e distanziare ulteriormente le dirette inseguitrici. Tre punti dedicati tutti alla compagna Martina Santini.

Ora il campionato si ferma per la sosta Natalizia, Asd Riccione coglie l'occasione di augurare a tutti i suoi atleti, famiglie, sostenitori e sponsor auguri di buone feste.

LA PARTITA

1°set

E' Riccione a partire con il piglio giusto non sembra aver subito il contraccolpo morale dell'infortunio della compagna Santini (12-10). Flamigni riesce ad impattare le locali sul (19-19), qui le padroni di casa subiscono in ricezione non riuscendo a trovare il cambio palla per poter riemergere da questa complicata situazione. Le Forlivesi ne approfittano beffando sul finale le bianco blu (23-25)

2°set

Nella seconda frazione è sempre Riccione a partire determinato (7-2). Ancora una volta le avversarie trovano l'aggancio sul (15-15). Ora le sorti del set restano sempre in bilico fino alla fine (23-23) ma questa volta è Riccione a dare la "zampata" vincente portando a casa il secondo parziale (25-23)

3°set

Il terzo parziale è stato il meno equilibrato di tutti, è bravo Riccione a prendere subito il largo distanziando le ospiti di +6 punti (16-10). Divario che si prolunga fino al venticinquesimo punto firmato dalle locali (25-18).

4°set

E' Flamigni Panettone a partire avanti ora cercando di prolungare il match fino al tie-break (4-6). Riccione non ci sta, vuole conquistare i tre punti, e impatta le ospiti (14-14). Sono le ragazze di coach Lazzarini ora mettere la testa avanti (21-18) e le forlivesi sono costrette a fermare il tempo. Sul finale Flamigni ha la palla del set-point che gli permetterebbe di portare tutto al quinto set, non la sfrutta e Riccione ne approfitta trovando il break decisivo (26-24).