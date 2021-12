Basket C Silver, per i Titans l'Urbania è ancora amara: 84-71

Sport

Repubblica San Marino

21:46 - 19 Dicembre 2021

Davide Macina (Foto Fiorani).

Niente da fare per i Titans a Urbania. La squadra di casa s’impone 84-71 alla fine di un match sempre condotto e che ha visto i biancazzurri faticare a contenere l’efficacia in attacco degli avversari. Mattatore dell’incontro il 2.18 Di Coste (23 punti), arginato all’andata ma inarrestabile in questa gara di ritorno.

Gara fin da subito parecchio complicata, questa ad Urbania. La squadra locale ha un buon impatto con la partita e le percentuali sono altissime nel primo quarto. Segnano anche i Titans, ma i marchigiani fanno gara di testa e mettono a segno la bellezza di 29 punti (9 di Nardini), con Macina e compagni ad accorciare sul -7 con un gioco da tre punti in chiusura di periodo (29-22). Nel secondo parziale la Pallacanestro Titano stringe qualche vite in difesa e recupera parte dello svantaggio, arrivando a un possesso di distanza dagli avversari sul -3. Urbania però trova di nuovo la verve in attacco dei primi dieci minuti di gioco e con Spagna trova modo di riallungare fino al 48-36 dell’intervallo.

Nella ripresa la storia della partita rimane sostanzialmente la medesima, con i Titans a cercare con caparbietà di riavvicinarsi (spesso sul -6) e con Urbania a riallungare, questa volta grazie alle triple di Baldassarri (63-53 al 30’). Nel quarto periodo i biancazzurri si riavvicinano nuovamente sul -6, ma la squadra di casa riallunga, questa volta in via definitiva con i 13 punti di Di Coste nel quarto parziale. Vince Urbania 84-71.