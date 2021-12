Calcio D: il Cattolica ha un tris di rinforzi nel mirino: due centrocampisti 2001 e un attaccante

Sport

Cattolica

| 21:25 - 19 Dicembre 2021

Domenica si sono giocate due parrtite in cui erano impegnate le dirette rivali del Cattolica. Questi i risultati: San Martino Speme- Adriese 0-3 e Spinea - Ambrosiana 1-1. La classifica vede sempre San Martino Speme e Cattolica sul fondo a 8 punti, Ambrosiana e Spinea a quota 10, Este a 15 punti. Mercoeldì i giallorossi sarnno di scena a Montebelluna.

Intanto si cercano rinforzi. In rampa di lancio ci sono due centrocampisti classe 2001 ex Cesena: Brando Sami, ex settore giovanile di Inter e nella Primavbera del Napoli, ora in serie D al Trapani, l'altro è Younes El Bouhali nella rosa bianconera nella stagione della promozione in serie C, 24 presenze al Mezzolara e una stagione anche alla Correggese. Per quanto riguarda l'attaccante si punta sul siciliano Luciano Rabbeni, alto 1,85, sia prima sia seconda punta, svincolato dal Biancavilla, una lunga carriera in serie D con Avezzano, Leonzio, Lecco, Altamura, Latina.