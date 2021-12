Novafeltria, shopping natalizio: "Comprate nei nostri negozi"

Cronaca

Novafeltria

| 18:53 - 19 Dicembre 2021

Una decorazione natalizia.

Ultimi giorni di shopping natalizio e anche a Novafeltria i commercianti hanno fatto quadrato, per invitare i cittadini a fare spesa nei negozi di vicinato, senza affidarsi ai colossi della vendita online. L'iniziativa è partita da alcuni commercianti, che hanno proposto l'idea ai propri colleghi. Sono stati in settanta ad aderire e ad affiggere in vetrina una locandina con lo slogan: "Il più bel regalo di Natale è comprare dai tuoi commercianti di fiducia". Seguono alcune parole chiave: "qualità, professionalità, presidio del territorio, cortesia, rapporto umano". In più ogni commerciante indosserà una mascherina rossa, a tema natalizio. "Ci auguriamo che i cittadini acquistino nei nostri bellissimi negozi. In questo momento storico è difficile, ma crediamo molto nella comunità e nel suo spirito solidale".