Cronaca

Maiolo

| 18:24 - 19 Dicembre 2021

Il luogo dell'incidente.

Incidente a Maiolo questo pomeriggio (domenica 19 dicembre): intorno alle 17.30 un automobilista del luogo di circa 75 anni, ha perso il controllo di un fuoristrada Jimmy Suzuki, finendo contro un palo della luce. Sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Novafeltria e il personale della Croce Verde di Novafeltria, che ha trasportato la persona lievemente ferita in ospedale. Non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.