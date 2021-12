Meteo: tempo stabile sul riminese, ma ancora freddo. Massime sotto i 10 gradi

Attualità

Rimini

| 18:03 - 19 Dicembre 2021

Foto Alessia Bocchini.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 19/12/2021 ore 18:30

Inizio settimana stabile ma con nuvolosità e foschie, verso il weekend una perturbazione atlantica porterà vento e piogge. Nel dettaglio:



Lunedì 20 Dicembre

Stato del cielo: sereno al mattino con foschie. Da nuvoloso a molto nuvoloso dal pomeriggio con foschie.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra -1°C e +3°C, massime comprese tra +8°C e +10°C.

Venti: deboli da Est.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.







Martedì 21 Dicembre

Stato del cielo: coperto con nubi basse e foschie.

Precipitazioni: assenti durante il giorno, possibili deboli piovaschi tra sera e notte.

Temperature: minime comprese tra 1°C e +3°C, massime comprese tra +5°C e +8°C.

Venti: deboli dai quadranti occidentali.

Mare: da mosso a poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.



Mercoledì 22 Dicembre

Stato del cielo: coperto con nubi basse e foschie.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +2°C e +5°C, massime comprese tra +6°C e +9°C.

Venti: deboli dai quadranti orientali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.

LINEA DI TENDENZA: da Giovedì 23 e per le festività Natalizie l’avvicinarsi di una perturbazione atlantica determinerà un rinforzo del vento sulla Romagna. Correnti meridionali miti ed umide porteranno piogge fino alle alte quote: le giornate di maggior maltempo potrebbero essere Natale e Santo Stefano ma si precisa che non si tratterà di precipitazioni consecutiva ma impulsi instabili in diverse riprese. La neve cadrà solo sulle vette emiliane più alte e sulle Alpi, qui anche in maniera copiosa.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram