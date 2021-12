Meteo Natale: freddo lascia spazio ad aria più mite, ma rischio pioggia

Attualità

Rimini

| 16:23 - 20 Dicembre 2021

Foto di repertorio.

di Federico Antonioli (Centro Meteo Emilia Romagna)



Nei primi giorni della nuova settimana saremo interessati dall’avvezione d’aria fredda in quota associata a una massa d’aria transitante sui Balcani. Questa favorirà quindi un calo termico in area appenninica, con temperature che torneranno su valori tipici del periodo o leggermente inferiori.



In seguito però, un’area depressionaria tenderà ad estendersi dall’Europa al Mediterraneo, e il nostro territorio si troverà sul ramo ascendente della saccatura: tale situazione favorirà correnti sud-occidentali, più miti e umide, che da giovedì 23 dicembre determineranno un progressivo rialzo termico e le prime precipitazioni a ridosso dell’Appennino.



La saccatura si avvicinerà all’Italia proprio nel periodo delle feste natalizie, e con ogni probabilità si registrerà uno spiccato incremento dell’instabilità con precipitazioni anche diffuse tra il 24 e il 26 dicembre.



In base alle attuali corse della modellistica si nota come la fase più consistente del maltempo sarà probabilmente tra Natale e Santo Stefano, mentre il giorno della vigilia dovrebbe vedere fenomenologia più blanda. Nei prossimi bollettini potremo fornire ulteriori dettagli. Si precisa che non saranno 48-72 ore di precipitazioni consecutive, ma a più riprese legate a 2-3 impulsi instabili.



Se la pioggia con ogni probabilità non mancherà, la neve non sarà la protagonista del prossimo Natale: difatti l’afflusso anche consistente di correnti meridionali determinerà un rialzo termico, con circa 5 gradi a 1500 metri. Di conseguenza si prevede pioggia anche in montagna, con accumuli consistenti sul crinale centro-occidentale.



Qui le previsioni dettagliate per Rimini



Tutti gli aggiornamenti, con un formato innovativo, son disponibili su www.centrometeoemiliaromagna.com

Segui Centro Meteo Emilia Romagna su Facebook e Instagram

Iscriviti al canale Telegram