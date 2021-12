Calcio Eccellenza: un'autorete fa esultare il Tropical Coriano, Cotignola battuto 2-1

Sport

Coriano

| 17:18 - 19 Dicembre 2021

Foto dalla pagina Facebook del Tropical Coriano.



Tropical Coriano - Cotignola 2-1



TROPICAL CORIANO: Pollini, Galassi, Perazzini, Stanco, Deluigi, Anastasi, Vagnarelli (5' st Matteoni), Fabbri, Rivi, Canini (23' st Cremonini, 50' st Bartoli), Mularoni.

In panchina: Bascucci, Costantini, Palazzi, Santarini, Caldari, Crescentini.

All. Bucci.

COTIGNOLA: Lofiego, Leonardi, Magari (33' st Fabini), Ponseggi (43' st Merli), Maio, Orlando, Mengozzi (40' st Fiorillo), Gramigna; Ndiaye (25' st Savelli), Martino, Chiarini.

In panchina: Quarneti, Zannoni, Serra, Bertaccini, Fakhreddine.



ARBITRO: Li Vigni di Palermo.

RETI: 29' pt Fabbri, 10' st Leonardi, 32' st aut. Orlando.

AMMONITI: Vagnarelli, Matteoni, Mengozzi, Ponseggi, Orlando, Leonardi.

ESPULSO: 43' pt Gramigna.

NOTE: recupero 4' pt e 7' st



CORIANO Il Tropical supera 2-1 il Cotignola al termine di una partita con diverse occasioni da rete. Al 2' Pollnii salva il risultato opponendosi di piede al tiro ravvicinato di Charini. Al 16' Vagnarelli ci prova da fuori area, conclusione potente, ma imprecisa. Al 24' ancora Vagnarelli dalla sinistra lancia Galassi, atterrato in area da Magari. E' rigore che Rivi calcia però debolmente, favorendo la parata di Lofiego. Gol rimandato di quattro minuti: Rivi si riscatta con una sponda perfetta che lancia Fabbri, bravo a infilare con un diagonale sul palo lontano. Al 33' il Cotignola sfiora il pareggio con una potente conclusione di Martino dal vertice sinistro dell'area, Pollini respinge in tuffo. Al 42' Canini spreca da posizione favorevole, un minuto dopo ospiti in dieci per l'espulsione di Gramigna, reo di un duro intervento in gamba testa a danno di Mularoni. A inizio ripresa il Cotignola, seppur in inferiorità numerica, pareggia con Leonardi bravo a risolvere una mischia. Al 65' Maio si invola sulla sinistra, si accentra e calcia, non inquadrando il bersaglio. Al 77' il Tropical Coriano torna in vantaggio grazie ad un'azione da flipper: il tiro di Galassi rimpalla su Rivi, Orlando tocca infilando il proprio portiere.