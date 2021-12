Calcio Eccellenza: polveri bagnate per il Victor San Marino, con il Valsanterno è 0-0

Sport

Repubblica San Marino

| 17:06 - 19 Dicembre 2021

L'allenatore del San Marino, Gianni D'Amore.



Valsanterno-Victor San Marino 0-0



VALSANTERNO: Staniscia; Gentilini, Mongardi, Zaganelli, Carapia; Valentini (34' st Capasso), Ragazzini, Pasotti; Senese (28' st Borini), Sciuto, Cavini (28' st Tonini).

In panchina: Sartiani, Cornacchione, Tosi, Tumolo, Fofana, Gurioli.

All.: Felice.

SAN MARINO: Pazzini; Rosti (19' st Boccioletti), De Queiroz, Pedrazzini, Greco; Albonetti, Barone, Michelucci (14' st Morelli); Gaudenzi (14' st Sapori); Zabre (25' st Carrer), Bardeggia.

In panchina: Battistini, Cola, Luvisi, Pastorelli, Ambrosini.

All.: D'Amore.



ARBITRO: Bruschi di Ferrara

AMMONITI: Sciuto, Michelucci, Capasso.



BORGO TOSSIGNANO Come nella sfida di andata, anche in quella di ritorno non c'è un club vincitore tra il Victor San Marino e la Valsanterno. Allo stadio comunale termina 0-0 la partita valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Eccellenza. Gli uomini di mister D'Amore, purtroppo, non riescono a centrare il secondo successo consecutivo prima della sosta natalizia.



Dopo pochi secondi dall'avvio di gara i biancazzurri vanno già molto vicini a segnare il gol del vantaggio: traversone basso di Albonetti dalla destra e piattone destro di Gaudenzi all'interno dell'area di rigore avversaria, para senza problemi Staniscia.



Al 4' è la Valsanterno stavolta a provare a creare qualche grattacapo al Victor San Marino: assist di Senese per Cavini, quest'ultimo conclude sul primo palo a botta sicura, Pazzini blocca la sfera e mantiene inviolata la propria porta.



Intorno al 25' Zabre tenta di sbloccare la partita a favore del team sammarinese, ma il suo destro dalla distanza non centra lo specchio della porta avversaria. Cinque minuti dopo nuovo tentativo pericoloso creato dagli uomini di mister D'Amore: Gaudenzi apre sulla sinistra, c'è Bardeggia che riceve la palla e corre verso la porta difesa da Staniscia, opta per un tiro a giro da fuori perché ha davanti a sé due avversari, ma la palla termina sul fondo.



Nell'ultima azione del primo tempo capitan Barone prova a segnare direttamente da calcio d'angolo per portare il Victor San Marino sull'1-0, il pallone scavalca Staniscia ma finisce sul fondo anziché in rete. Termina, dunque, senza reti il primo tempo della partita di campionato tra la Valsanterno e il Victor San Marino.



Inizia la ripresa e al 4' è ancora Barone a rendersi pericoloso per il club sammarinese, questa volta su calcio di punizione da posizione decentrata, ma il tiro del capitano dei biancazzurri viene parato facilmente da Staniscia.



Pochi minuti dopo occasione da rete per la formazione di casa con Cavini, il suo destro violento al volo termina però a lato per fortuna del Victor San Marino.



Al 9' punizione interessante per la Valsanterno: Sciuto mette la palla nel mezzo, Mongardi si libera della marcatura di un avversario ed effettua un pericoloso colpo di testa, Pazzini lo neutralizza.



Al 32' terzo tentativo di capitan Barone con l'obiettivo di sbloccare la partita a favore del Victor San Marino, ma il suo tiro dalla distanza sfiora solamente l'incrocio dei pali della porta difesa da Staniscia.



Sia nei minuti successivi all'azione precedente che durante l'extratime di 5 minuti concesso dall'arbitro Bruschi non accade più niente di interessante: finisce 0-0 la partita tra la Valsanterno e il Victor San Marino.