Conoscere il territorio con gli scatti degli instagramers di 'igersrimini'

Turismo

Rimini

| 12:27 - 19 Dicembre 2021

I protagonisti del tour.

@igersrimini ha festeggiato sabato i suoi dieci anni di attività in pieno stile instagramers con un evento alla scoperta del Museo Fellini in tutte le sue sedi: Castel Sismondo, palazzo del cinema Fulgor e piazza Malatesta. In 12 affezionati della community provenienti anche dalle community di Ravenna ed Emilia Romagna, accompagnati dalla simpatica guida Christian di Visit Rimini, partner per l'evento, hanno documentato le visite su Instagram e poi hanno concluso la serata con il taglio della torta celebrativa di questi 10 anni di attività. Un bel traguardo che segna tante collaborazioni, tanti anni di impegno sul territorio con l'obiettivo farlo conoscere attraverso gli scatti fotografici degli utenti e attraverso eventi che permettono alla community di passare da una conoscenza online a una offline.