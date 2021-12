Rimini, corse bus saltate, Ugl Autoferrotranvieri "carenza di personale"

Attualità

Rimini

| 12:21 - 19 Dicembre 2021

Immagine di repertorio.

Ugl Autoferrotranvieri Romagna risponde alla lettrice di altarimini che ha segnalato disservizi di trasporto per i pendolari. In una nota a firma del segretario Massimo Cai viene espressa vicinanza per i disagi raccontati. "Utenti che sono i nostri veri datori di lavoro e che dovremmo “accudire” e rispettare in modo molto diverso da quello che tristemente leggiamo" viene scritto nella nota. Il segretario precisa che "quanto sta succedendo, non è dipendente (almeno per la parte più consistente) dalle conseguenze del decreto 127/21, poi sfociato nel DL 172/21, ma una conseguenza inevitabile di una cronica carenza di personale." Ugl Autoferrotranvieri dice inoltre che è una mancanza di personale che segnalano già da tempo e che, nell'ottobre 2021, era stata da loro portata all'attenzione con una comunicazione "alla dirigenza Start, Prefettura di Rimini, comune di Rimini (ma anche di Forli, Cesena e Ravenna che rappresentano l’altra parte della proprietà dell’azienda) ed Amr, che è l’agenzia della mobilità di tutto il territorio romagnolo". La nota si conclude con un'esortazione "pretendiamo rispetto nei confronti di dipendenti e utenti".