Basket C Silver, riecco gli Angels: larga vttoria sul Grifo Imola: 53-79

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 11:03 - 19 Dicembre 2021

Torna in campo la Dulca Santarcangelo di coach Massimo Bernardi dopo 28 giorni dai primi rinvii per Covid e lo fa vincendo nettamente sul campo del Grifo Imola per 53-79. Gli Angels si presentano a Imola con le assenze - oltre a Pesaresi in panchina per onor di firma - di Fusco e Panzavolta ancora fermi in attesa del via dei medici.

Partita perfetta dei ragazzi di coach Massimo Bernardi che sfornano una prestazione importante in attacco e un grande cuore in difesa. Il primo quarto è equilibrato con i gialloblù che partono subito bene con Ramilli e Buzzone mentre Imola risponde con Dalpozzo e Delvecchio (17-18 al 10’). I Dulca Angels prendono poi il largo nel secondo quarto aumentando l’intensità difensiva e segnando in attacco con i contropiedi di Chiari (11 per lui nel 2º periodo) e con l’accoppiata Ramilli Mazzotti. Con una bomba bellissima a fil di sirena di Mazzotti gli Angels chiudono avanti alla pausa lunga sul 30-43.

Al rientro dagli spogliatoi Grifo accenna una reazione con Stanzani, Delvecchio e Dalpozzo, ma gli Angels sono bravi a rimanere concentrati, la difesa continua a essere pressante con un grande Mancini e con i canestri di James e Mulazzani i gialloblù tengono a distanza i locali (44-61 al 30’) chiudendo definitivamente i giochi.

Nell’ultimo periodo Colombo e un tarantolato Ramilli sanciscono il risultato finale sul +26, meritato dai ragazzi di coach Bernardi che hanno giocato una delle più belle partite fino ad ora.

Questa vittoria tutta la società la dedica ad Andrea Gavagna, un caro amico de club che ci ha lasciato in settimana. "Un forte abbraccio a tutta la sua famiglia in particolare al fratello Alex che è stato anche dirigente qui a Santarcangelo".

Gialloblù di nuovo in campo sempre in trasferta giovedì 23 dicembre per il recupero con la BSL San Lazzaro.

Il tabellino

Santarcangelo: Buzzone 4, Mazzotti 14, Ramilli 19, Mulazzani 10, Colombo 10, Chiari 13, James 9, Mancini, Macaru, Nuvoli, Morandotti. All. Bernardi, Ass. Bronzetti

Imola: Dall’Osso 4, Delvecchio 15, Stanzani 12, Dalpozzo 12, Bergantini 2, Lanzoni 8, Bedronici, Murati, Franchini, Iori, Orlando, Conti. All. Pistello Ass. Modoni