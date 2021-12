Babbo Natale torna alle Befane di Rimini fino alla Vigilia

Attualità

Rimini

| 10:03 - 19 Dicembre 2021

Babbo Natale in Lego e le assistenti (in carne e ossa).

Non poteva certamente mancare alla sua festa. E per questo, dopo il riposo forzato dell'anno scorso, Babbo Natale fa ritorno a Le Befane Shopping Centre di Rimini per incontrare tutti i bambini e ascoltare i loro desideri.

Da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre dalle 15.00 alle 19.00, Babbo Natale sarà infatti presente a Le Befane, in carne, ossa, vestito rosso, barba bianca. Sarà possibile consegnare la propria letterina e scattare una foto assieme. Per tutti i bambini che parteciperanno, una bellissima sorpresa.

Ma non è finita qui. Perché per tutta la durata delle feste, sino al 6 gennaio 2021, a Le Befane Shopping Centre di Rimini sono in esposizione slitta, sacco pieno di regali e un Babbo Natale ad altezza naturale costruito con i mattoncini Lego. Una straordinaria realizzazione tutta da ammirare e fotografare.