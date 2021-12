Cattolica, il Balletto di Milano in scena al Teatro della Regina con 'Lo Schiaccianoci'

Eventi

Cattolica

| 09:58 - 19 Dicembre 2021

Il corpo di ballo - foto di Franco Aresi e Moro&Dessì.

Tornato finalmente in scena, il Balletto di Milano è atteso anche al Teatro della Regina di Cattolica dove sarà presente mercoledì 29 dicembre con il suo straordinario "Schiaccianoci".



Lo Schiaccianoci è magico, incanta il pubblico da sempre ed è il balletto natalizio per eccellenza, ma la produzione del Balletto di Milano è anche qualcosa di più. Realizzato nello stile che contraddistingue la nota compagnia milanese e considerato una delle più belle versioni del celebre balletto tutta made in Italy, è uno Schiaccianoci in cui, non solo si ritrova quanto ci si aspetta, dall'albero di Natale, ai topi e soldatini, alle tanto attese danzatrici in punta e tutù, ma si è condotti in un’atmosfera fiabesca di straordinaria eleganza che ha conquistato tante platee nel mondo.

Coppia in scena e di vita, Giordana Roberto e Germano Trovato vestono i panni di Clara e del Principe. L’eccentrico Drosselmeyer è interpretato da Alessandro Orlando, mentre il divertissement del secondo atto vede impegnati Arianna Capodicasa e Alessandro Torrielli nella danza araba, Giusy Villarà e Germano Trovato nella spagnola, Carol Maninetti ed Elia Davolio nella russa, Giulia Cella e Mattia Imperatore nella cinese, Annarita Maestri, Gioia Pierini e Alberto Viggiano nella pastorale.