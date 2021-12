Covid, probabile la 'stretta' di Natale: tra le ipotesi tampone per entrare in discoteca

Attualità

| 08:21 - 19 Dicembre 2021

Corsa contro il tempo per arginare la rapida diffusione della variante Omicron del Covid-19, in forte crescita anche Italia. Draghi convoca una cabina di regia per il 23. Servirà anche a "decidere se ci sarà bisogno di ulteriori" misure, afferma il sottosegretario Costa. Sul tavolo l'obbligo di mascherine all'aperto e la possibilità di chiedere il tampone oltre al pass per eventi o discoteche e un'eventuale ulteriore estensione dell'obbligo vaccinale a particolari categorie di maggiore contatto con il pubblico.

In Italia al momento sono 84 le sequenze della variante Omicron analizzate e depositate nella piattaforma ICoGen, che riceve le segnalazioni della rete di oltre 70 laboratori regionali coordinata dall'Istituto superiore di sanità.