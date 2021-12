Basket D, la Stella inciampa contro l'International Imola: 76-70

Sport

Rimini

| 01:57 - 19 Dicembre 2021



La Curti Imola centra il quinto successo stagionale e si proietta nella zona alta della classifica del girone C, battendo alla Ravaglia la Pol. Stella 76-70. Nella serata del debutto in biancorosso dell'ex Crabs Gian Marco Sangiorgi, gli uomini di coach Carlo Dirella giocano alla pari con i riminesi, terzi in classifica, alzano i giri del motore nel secondo tempo e si aggiudicano il testa a testa finale.

Il primo tempo vede una Pol. Stella più cinica e concreta nel suo gioco compassato che tenta l’allungo nel primo quarto, mentre la Curti si adegua al ritmo blando proposto dagli avversari, commettendo qualche errore di troppo nelle letture offensive e affidandosi tanto al tiro da 3 (30 tentativi alla fine, con 9 canestri), come dimostrano gli appena 12 punti segnati nei primi 10′. All’intervallo comunque la situazione è di assoluta parità a quota 33.

Nella ripresa i biancorossi sfruttano l’ampia rotazione di giocatori e qualche variazione tattica per mischiare le carte e aumentare il ritmo del gioco, con coach Dirella bravo a pescare l’uomo giusto al momento giusto. Sangiorgi, pur indietro nella condizione, pesca i compagni smarcati in un attimo, porta fisicità vicino al ferro e giocate preziose per aggiudicarsi i duepunti. In una serata in cui l’International spreca in lunetta (9/21), è la precisione nel tiro da due a garantire la produzione offensiva con un ottimo 61% (19/31). Prossimo impegno per la Pol. Stella il 7 gennaio a Bologna contro l’attuale capolista Giardini Margherita.

Il tabellino

International Imola - Pol. Stella 76-70

International Imola: Recchia 3, Cassarino n.e., Poloni 7, Mondini 6, Fussi 14, Tellarini n.e., Poli 7, Totaro 11, Sangiorgi 11, Fini 2, Sassi 10, Ginevri 5. All. Dirella. Ass. Bracciale.

Pol. Stella: Gori 3, Verni 4, Naccari 3, Pulvirenti 7, Chirizzi 9, Ferrini, Serpieri 2, Curcio 15, Accardo 9, Piscaglia, Frattarelli 18. All. Casoli.

PARZIALI: 12-16; 33-33; 57-48