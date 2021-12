Calcio RSM, il Cailungo ferma la Virtus e il San Giovanni la Folgore: 0-0

Sport

Repubblica San Marino

| 19:51 - 18 Dicembre 2021

Tre pareggi nell’ultimo sabato di campionato del 2021. Senza gol il confronto di Domagnano, dove la Folgore infila la seconda ‘X’ consecutiva (anche contro il Tre Fiori era stato 0-0) e getta la possibilità di scavalcare in classifica una fra Libertas e Pennarossa, opposte domani nello scontro diretto. Puntava all’aggancio alla stessa Folgore ma dovrà rimandare i propri progetti il San Giovanni, che si mantiene in serie positiva benchè l’ultima vittoria risalga ormai a quattro gare fa, e domani potrebbe anche dover registrare il sorpasso da parte di Faetano e Domagnano. È a reti bianche pure la sfida di Montecchio, dove la Virtus – che all’ora di gioco dilapida anche un rigore con Angeli - non sfrutta l’opportunità di agganciare La Fiorita al secondo posto. Dall’altra parte, il Cailungo muove la classifica per la terza partita consecutiva, ma non può festeggiare l’aggancio alla Juvenes-Dogana perché quest’ultima impatta a sua volta nel derby con il Cosmos. L’unico a festeggiare la vittoria è il Tre Fiori, che fa sua l’altra “stracittadina” di giornata, quella del Castello di Fiorentino. I gialloblù la sbloccano al 33’ con Pracucci, poi tornano ad aggiornare il tabellino al 68’, quando è Ciccione a mettere la firma sul raddoppio. Il Fiorentino trova un guizzo nei minuti finali con Abouzziane, cui Ferraro replica nei minuti di recupero mettendo il sigillo definitivo sul sesto successo nelle ultime sette gare (coppa compresa) della banda di Cecchetti, ora seconda in coabitazione con La Fiorita. Sperava in un esito identico anche la Virtus che però, come detto, dovrà accontentarsi di un Natale in quarta posizione. Spostando lo sguardo molto più indietro, quello odierno è stato, in casa Cosmos, il pomeriggio del terzo gol e del terzo punto in campionato, ottenuto nei minuti finali del derby con la Juvenes-Dogana. I biancorossoazzurri trovano il vantaggio al 7’ con l’autorete di Sartini, poi però sono costretti ad una lunga inferiorità numerica, dato che il portiere Gobbi vede rosso quando corre il minuto 36’. Il Cosmos preme e ottiene il sospirato pareggio a 3’ dal termine grazie all’acuto di Ura. Restano dunque invariate le distanze fra le ultime tre forze del Girone Unico, che però potrebbero accusare un ulteriore ritardo dal resto della compagnia qualora domani il Faetano dovesse fare bottino pieno contro il Murata.

I tabellini

Tre Fiori - Fiorentino 3-1

TRE FIORI

Castagnoli; D. Simoncini, De Lucia, Grani (dal 13’ Astolfi), D’Addario, Adami Martins, Pracucci, Tamagnini (dal 75’ Zoumbare), Ciccione, Cuzzilla, Ferraro

A disposizione: Teodorani, Della Valle, Ronci, Dolcini, Curatolo

Allenatore: Matteo Cecchetti

FIORENTINO

Bianchi; Paglialonga, Baizan, Filippi, Calzolari, Molinari, Becchimanzi (dall’83’ Terenzi), Ben Kacem, Michelotti (dall’80’ Borgagni), Abouzziane, Perlaza

A disposizione: Berardi, Muccioli, Ghamdaoui

Allenatore: Enrico Malandri

Arbitro: Luca Zani

Assistenti: Francesco Lunardon, Giovanni de Girolamo

Quarto ufficiale: Domenico de Girolamo

Ammoniti: Tamagnini, Ben Kacem, Adami Martins, Borgagni, D. Simoncini, Baizan

Marcatori: 33’ Pracucci, 68’ Ciccione, 87’ Abouzziane, 90+3’ Ferraro

San Giovanni - Folgore 0-0

SAN GIOVANNI

De Angelis; Paoloni, Angelini, Conti, De Biagi, Senja, Magnani, Tommasi (dal 90’ Grechi), Tasini, Mema, Montebelli (dall’83’ Satalino)

A disposizione: Montagna, Tangari, Cecchetti

Allenatore: Marco Tognacci



FOLGORE

Bicchiarelli; Sabbadini, Rosini, Piscaglia, Francioni, Aluigi (dal 30’ Giardi), Golinucci, Sottile, Hirsch, Fedeli, Dormi

A disposizione: Gueye, Nucci, Spighi, Astolfi

Allenatore: Matteo Quadroni (sostituisce Omar Lepri)

Arbitro: Elison Luci

Assistenti: Alessandro Salvatori, Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Mattia Andruccioli

Ammoniti: Montebelli, Angelini, Golinucci, Tommasi

Virtus - Cailungo 0- 0

VIRTUS

Passaniti; Battistini, Nodari, Rinaldi, Gori, Ciacci, Baiardi, Golinucci (dal 78’ Focaccia), Magri (dal 63’ Muggeo), Angeli, Tadzhybayev (dal 63’ Raiola)

A disposizione: Semprini, Castiglioni, Sorrentino, Apezteguia

Allenatore: Luigi Bizzotto

CAILUNGO

La Monaca; Santucci, Grieco, Urbinati, Quaranta, Marinaro, Diallo (dal 39’ Vagnini), Senja, Ferrari, Benedetti, Muccioli

A disposizione: Gallinetta, M. Muccioli, Iuzzolino, Censoni

Allenatore: Cristian Protti

Arbitro: Andrea Piccoli

Assistenti: Andrea Zaghini, Laura Cordani

Quarto ufficiale: Salvatore Tuttifrutti

Ammoniti: Magri, Diallo, Passaniti, Senja, Urbinati, Vagnini, Grieco

Note: al 60’ Angeli fallisce un calcio di rigore

Cosmos - Juvenes Dogana 1-1

COSMOS

Gregori; Zafferani, Sartini, Cervellini, Di Addario, Valentini, Braghiroli, Zaghini, Della Valle, Ura, Fortunato

A disposizione: Batori, Donati, Celli, Venerucci

Allenatore: Massimo Gori

JUVENES-DOGANA

Gobbi; Rossi, Muccini, Mezzadri, Raschi, Boldrini (dal 71’ Cevoli), Baldazzi (dal 62’ Michelotti), Giangrandi, Tedesco (dal 36’ Guidi), Baldini, Merli

A disposizione: Camillini, Muccioli, Pasquinelli, Tumidei

Allenatore: Alberto Girotti (sostituisce Manuel Amati)

Arbitro: Outail Kaddoudi

Assistenti: Alfonso Gallo, Fabrizio Morisco

Quarto ufficiale: Davide Borriello

Ammoniti: Baldazzi, Della Valle, Zafferani, Baldini, Merli

Espulsi: Gobbi (rosso diretto)

Marcatori: 7’ aut. Sartini, 87’ Ura