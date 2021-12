Sport

| 18:37 - 18 Dicembre 2021

Luca Pipoli assieme al ds Andrea Galassi.

In serata il Cattolica ha annunciato l’ingaggio di Luca Pipoli, terzino sinistro classe 1996, nativo di Foggia (è alto 1,81), proveniente dall'Ostuni Calcio (Eccellenza) e in precedenza all'Atletico Vieste. Pipoli è cresciuto nelle giovanili del Parma F.C e negli ultimi anni ha militato in serie C e Serie D indossando le maglia di Tuttocuoio, Levico Terme e Correggese.