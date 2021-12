Vaccini: in Emilia-Romagna superate otto milioni di dosi 

Attualità

| 17:54 - 18 Dicembre 2021

A quasi un anno dall'inizio della campagna vaccinale, l'Emilia-Romagna ha superato, nel pomeriggio, il traguardo delle otto milioni di dosi somministrate. Un milione di queste (alle 17 1.006.862, per l'esattezza) sono dosi booster, fatte cioè a chi ha già completato il primo ciclo vaccinale. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose sono 3.669.169, mentre quelle che hanno completato la prima immunizzazione sono 3.585.773. Da qualche giorno, come nel resto d'Italia, è cominciata la vaccinazione per i bambini fra 5 e 11 anni.