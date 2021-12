Rimini, il bagno 26 diventa palestra a cielo aperto

Attualità

Rimini

| 07:22 - 26 Dicembre 2021

Panoramica dall'alto del bagno 26.



La spiaggia diventa palestra a cielo aperto, completamente gratuita. Gabriele Pagliarani, titolare del bagno 26 Tiki, ha fatto installare una tensostruttura trasparente, a forma di sfera, allestendo uno spazio a disposizione di tutta la cittadinanza per fare esercizio fisico in riva al mare. Sarà possibile usufruire anche degli spogliatoi con zona doccia. Non solo: a pagamento ci saranno anche due personal trainer professionisti, messi a disposizione dal "bagnino d'Italia". L'iniziativa verrà lanciata con un open day martedì 28 dicembre: alle 16 iscrizione e consegna della t-shirt omaggiol, a seguire l'allenamento funzionale con l'istruttrice Elen Souza. Alle 17 spazio al cross-fit con l'istruttore Tobia Celli, mentre dalle 17.30 alle 18.30 lezione di prova gratuita di ginnastica miofasciale e funzionale. Alle 19 l'open day si concluderà con brindisi e una speciale lotteria.