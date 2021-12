Calcio D, la Sammaurese non riesce a piegare il San Donnino: 1-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 16:32 - 18 Dicembre 2021

Termina 1-1 il match interno della Sammaurese con il Borgo San Donnino. Un pari che tuttavia lascia un po’ di amaro in bocca ai giallorossi perchè nella seconda parte di gara, forti della superiorità numerica, hanno avuto diverse occasioni da rete per chiudere il conto.

Partita frizzante fin dalle prime battute. La Sammaurese con una fitta reti di passaggi prova a costruire azioni pericolose. Il vantaggio si concretizza al 14′. Traversa colpita da Giannini, sulla respinta del legno Bonandi con il suo mancino mortifero batte in area Frattini. I giallorossi controllano e quando si accende Bonandi la difesa del Borgo va in apnea. Alla mezz’ora infatti Bonandi con un tiro a giro va vicino al raddoppio. Poco dopo Porcari dal centro dell’area conclude, ma Adorni è puntuale nella respinta. Al 36′ rapida ripartenza degli ospiti, Lupoli si gira, la palla arriva a Lancellotti che tira di poco a lato.

Nella ripresa sul Macrelli scende la nebbia che rende tutto più difficile per entrambe le compagini. Al 58′ una mischia in area viene risolta da Caniparoli che trova l’1-1. Gli emiliani però devono fare i conti con l’espulsione di capitan Porcari. Il secondo giallo arriva al 65′. Ne prova ad approfittare la squadra di Protti, al 75′ Gaiola impegna Frattini. Tocca a Sedioli che ha la chance più grossa del secondo tempo colpendo in pieno il palo (80′). Aumenta in maniera esponenziale la propria pressione la Sammaurese. Il forte del Borgo San Donnino rimane però in piedi.

Il tabellino

Sammaurese-Borgo San Donnino 1-1

Sammaurese: Adorni, Masini, Bolognesi, Benedetti, Gaiola, Sedioli, Casadio (78′ Migani), Scarponi (75′ Nigretti), Merlonghi, Bonandi, Giannini (87′ Maltoni) A disp: Cheli, Gregorio,Nigretti, Migani, Misuraca, Maltoni, Asllani, Bonccorso, Bullini All. Protti.

Borgo San Donnino: Frattini, Dodi, Vecchi, Porcari, Fogliazza, Som, Lancellotti, Baldini (75′ Casarini), Caniparoli (71′ Zambruno), Abelli, Lupoli (71′ Bigotto) A disp: Ghidetti, Venturini, Romeo, Casarini, Bigotto, Marchi, Zambruno, Isufaj All Baratta

Reti: 14′ Bonandi, 58′ Caniparoli

Note. Espulso: Porcari