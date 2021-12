Covid Rimini: 217 casi, due decessi e 16 ricoveri in terapia intensiva

Attualità

Rimini

| 15:11 - 18 Dicembre 2021

Bollettino Covid 18 dicembre 2021.

Nel riminese 217 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2, 162 sintomatici e 55 asintomatici. La media settimanale sale da 196 a 232, con 1391 casi settimanali. Sedici i ricoveri in terapia intensiva (+2), due decessi, un 75enne e una 80enne. Lo scorso anno (anche se erano in vigore restrizioni alla circolazione delle persone) i ricoveri in terapia intensiva, al 18 dicembre, erano 18.



In regione i decessi sono 15, età media 79 anni. I nuovi casi sono 2.451 su 39.218 tamponi con tasso di positività stabile al 6,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva salgono a 107 (+5, sette nuovi ricoveri), nei reparti Covid sono in calo a 986 (-3).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 531 nuovi casi; seguono Reggio Emilia (388), Modena (305) e Rimini (217). Quindi Ravenna (213), Parma (200), Ferrara (150), Cesena (144) e Forlì (126). Poi Piacenza (101) e infine, il Circondario Imolese (76).