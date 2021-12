Agricoltura, 28 milioni alla regione per i danni causati dalle gelate

Attualità

Rimini

14:56 - 18 Dicembre 2021

Sono in arrivo, in Emilia-Romagna, altri 28 milioni di risorse nazionali per sostenere gli agricoltori regionali colpite dalle gelate tardive della scorsa primavera e dai danni da maculatura bruna. Con questo stanziamento salgono a 104,8 i milioni messi a disposizione per affrontare i disagi arrecati dal maltempo: i 28 milioni in arrivo, infatti, si aggiungono ai 52,3 di indennizzi previsti dal decreto sostegni per far fronte ai disagi da gelate tardive della scorsa primavera, ai 13 per le gelate del 2020 e agli 11,5 per i danni da cimice asiatica. Si tratta, osserva l'assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, . "di un risultato enorme, che raggiungiamo grazie al dialogo positivo intercorso in questi anni da Regione e Ministero e in collaborazione con le professioni agricole del territorio e i centri di assistenza agricola. Finalmente - aggiunge - una boccata d'aria per tutti gli agricoltori che da tempo aspettavano questi indennizzi e che va a sommarsi alle risorse stanziate dalla regione per continuare a sostenere un comparto strategico per l'economia di tutto il territorio".