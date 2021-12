Calcio RSM, FSGC: certificata l’ammissibilità di tutti i candidati alle elezioni di gennaio

Sport

| 14:33 - 18 Dicembre 2021

Tutti coloro che hanno avanzato la propria candidatura per le elezioni federali del prossimo mese di gennaio sono in possesso dei requisiti previsti. È quanto è stato certificato e comunicato in via ufficiale nel corso della riunione che si è svolta questa mattina alla Casa del Calcio.

Questo dunque l’elenco completo, ufficiale e definitivo dei candidati.

Per la carica di Presidente Federale:

Tura Marco

Mazza Giampaolo

Guerra William

Per la carica di Consigliere Federale:

Albani Luca

Angelini Gian Luca

Bevitori Stefano

Bronzetti Filippo

Canini Valeria

Giaquinto Alessandro

Grana Simone

Guerra William

Guidi Jessica

Mazza Giampaolo

Nanni Paolo

Selva Corrado

Zafferani Luigi

Zucchi Lino