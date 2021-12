Calcio Eccellenza, Victor San Marino nella tana del Valsanterno

Sport

Repubblica San Marino

| 14:29 - 18 Dicembre 2021

Il tecnico D'Amore.

Torna nuovamente in campo il Victor San Marino dopo aver osservato un turno di riposo alla prima giornata del girone di ritorno a causa dell’esclusione dell’Alfonsine dal girone emiliano-romagnolo C.

Capitan Barone e compagni affronteranno infatti in trasferta la Valsanterno prima della sosta natalizia con l’obiettivo di conquistare un altro successo non solo per dare continuità alla stupenda vittoria ottenuta con cuore e carattere contro il Russi al San Marino Stadium di Serravalle ma anche per provare a scalare la classifica a discapito delle altre squadre.

La partita si terrà domenica 19 dicembre alle ore 14.30 al campo comunale di Borgo Tossignano (Bologna) e sarà diretta dall’arbitro Federico Bruschi della sezione di Ferrara con il supporto del primo assistente Flavio Latifi della sezione di Piacenza e del secondo assistente Massimo Pili della sezione di Rimini.

Ecco le dichiarazioni di Gianni D’Amore, allenatore del Victor San Marino: “In queste ultime due settimane la squadra si è allenata bene sfruttando anche l’entusiasmo derivante dalla vittoria ottenuta in campionato contro il Russi al San Marino Stadium di Serravalle. Vittoria che ha soprattutto trasmesso alla squadra la consapevolezza di potersela giocare con tutti e battere chiunque con il giusto atteggiamento e la giusta concentrazione. Siamo contenti di avere in squadra con noi i nuovi acquisti Ambrosini, Carrer e Cola: li abbiamo seguiti e voluti fortemente, siamo soddisfatti che loro abbiano poi deciso di sposare la nostra causa. La partita di domenica prossima sarà difficile perché, nonostante qualche punto di ritardo in classifica, la Valsanterno gioca bene e ha buona esperienza in rosa rispetto alla nostra. La sconfitta subita dalla Valsanterno lo scorso weekend la ritengo una punizione ingiusta per ciò che si è visto in campo. La Valsanterno avrà voglia di rivincita e di riprendersi quello che hanno perso nelle settimane passate. Noi dovremo stare molto attenti e fare una grande prestazione per ottenere punti a Borgo Tossignano”.

Nel frattempo sono stati convocati nella Rappresentativa Junior Under 19 dell’Emilia Romagna, in previsione del Torneo delle Regioni 2022, due calciatori del Victor San Marino: il terzino destro Matteo Luvisi e il centrocampista Riccardo Michelucci. Tutti e due si alleneranno con gli altri 19 giocatori convocati dal selezionatore Sergio Fancelli mercoledì 22 dicembre 2021 alle ore 14 allo stadio “Fausto Ferrarini” di Castelfranco Emilia (Modena). La società tutta si complimenta con entrambi i suoi giocatori e fa loro un grosso in bocca al lupo per questa loro nuova importante ed esaltante esperienza.